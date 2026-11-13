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बलिया में छठ पर्व को लेकर प्रशासन सतर्क, डीएम-एसपी ने घाटों का किया निरीक्षण; VIDEO

Fri, 13 Nov 2026 07:35 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Fri, 13 Nov 2026 07:35 PM IST
Administration on alert Ballia Chhath festival DM and SP inspect ghats
छठ पर्व को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शुक्रवार को जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक ईराज राजा ने शहर के विभिन्न छठ घाटों का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने बिचला घाट, टाउन हॉल सहित शहर के प्रमुख घाटों और स्थलों का निरीक्षण किया।
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