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बहराइच: कतर्नियाघाट में तेंदुए का लाइव शिकार, मोर को दबोचा; वीडियो वायरल

Sun, 13 Sep 2026 10:53 PM IST
रोहित मिश्र
Rohit Mishra रोहित मिश्र
Updated Sun, 13 Sep 2026 10:53 PM IST
बहराइच: कतर्नियाघाट में तेंदुए का लाइव शिकार, मोर को दबोचा; वीडियो वायरल
कतर्नियाघाट में तेंदुए की मौजूदगी आबादी की ओर लगातार देखी जा रही है। सिंचाई कालोनी गिरजापुरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तेंदुआ मोर का शिकार करते साफ दिख रहा है। वीडियो में तेंदुआ द्वारा पहले मोर को मार दिया जाता है कुछ देर पुनः अपने शिकार को जंगल मे ले जाने के उद्देश्य से तेन्दुआ मोर के पास झाड़ियों में घात लगाए बैठा है। कुछ देर बाद जैसे ही उसे मौका मिलता है तेंदुआ बिजली की तेजी से उस पर झपटता है और उसे दबोच कर जंगल में खींच ले जाता है।बताया जा रहा है कि इलाके में तेंदुए की मूवमेंट लगातार बनी हुई है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
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