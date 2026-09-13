{"_id":"6aa6dc0acbece0aad70173c8","slug":"video-bharaica-kataranayaghata-ma-tathae-ka-liva-shakara-mara-ka-thabca-vadaya-vayaral-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"बहराइच: कतर्नियाघाट में तेंदुए का लाइव शिकार, मोर को दबोचा; वीडियो वायरल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कतर्नियाघाट में तेंदुए की मौजूदगी आबादी की ओर लगातार देखी जा रही है। सिंचाई कालोनी गिरजापुरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तेंदुआ मोर का शिकार करते साफ दिख रहा है। वीडियो में तेंदुआ द्वारा पहले मोर को मार दिया जाता है कुछ देर पुनः अपने शिकार को जंगल मे ले जाने के उद्देश्य से तेन्दुआ मोर के पास झाड़ियों में घात लगाए बैठा है। कुछ देर बाद जैसे ही उसे मौका मिलता है तेंदुआ बिजली की तेजी से उस पर झपटता है और उसे दबोच कर जंगल में खींच ले जाता है।बताया जा रहा है कि इलाके में तेंदुए की मूवमेंट लगातार बनी हुई है। वन विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

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