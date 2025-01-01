Bahraich News: डंपर से भिड़ी रोडवेज बस, परिचालक समेत 16 घायल, चार गंभीर

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रोडवेज बस सुबह 7:00 बजे के आसपास कानपुर से बहराइच आ रही थी। टेड़वा बसंतपुर के पास पहुंचते ही बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े डंपर में जा घुसी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बस में करीब 25 यात्री सवार थे।हादसे में बस की महिला परिचालक मुमताज (44) निवासी ईदगाह कॉलोनी, पीलीभीत, संदीप यादव (19) निवासी कुट्टी बाजार तिलकपुरवा, बाबूलाल प्रजापति (30) निवासी रत्तापुर और तिलकराम (18) निवासी तिलकपुरवा, थाना रानीपुर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अन्य 12 यात्रियों को हल्की-फुल्की चोटें आईं। सभी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।बस यात्री बाबूलाल प्रजापति ने बताया कि चालक को झपकी आने के कारण बस अनियंत्रित होकर डंपर से टकरा गई। हालांकि हादसे की वास्तविक वजह की पुलिस जांच कर रही है। सभी चोटिल 12 यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया, जबकि महिला परिचालक समेत चार लोग मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। मेडिकल कॉलेज में तैनात ईएमओ डॉ. आशीष वर्मा ने बताया कि महिला परिचालक की हालत गंभीर बनी हुई है।