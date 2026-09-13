Bahraich News: सांसद चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा बढ़ाने की उठाई मांग

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बहराइच। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के कार्यकर्ताओं ने रविवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर नगीना सांसद एवं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के साथ बाराबंकी में हुई घटना के विरोध में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन मजिस्ट्रेट को सौंपा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 13 सितंबर को गोंडा जाते समय बाराबंकी के रामनगर क्षेत्र में पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद के काफिले को रोका। इसके बाद पुलिस से बहस व धक्का-मुक्की और काफिले पर पथराव तथा वाहनों में तोड़फोड़ की शिकायत की गई। कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्र जांच, सीसीटीवी व वीडियो साक्ष्य सुरक्षित रखने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सांसद की सुरक्षा बढ़ाने और पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की भी मांग की गई।