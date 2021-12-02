Bahraich News: आंगन में खेल रहे बालक पर तेंदुए ने किया हमला, हालत गंभीर

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रंगीलालपुरवा गांव निवासी भरत लाल का पुत्र सूर्यदेव (9) रविवार रात करीब नौ बजे घर के आंगन में अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान तेंदुआ अचानक घर में घुस आया और सूर्यदेव को दबोच लिया। तेंदुए को देखकर बच्चों में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर परिजन और आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। लोगों की भीड़ जुटती देख तेंदुआ बालक को छोड़कर खेतों की ओर भाग गया।तेंदुए के हमले में सूर्यदेव गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे निजी साधन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना की सूचना तत्काल वन विभाग को दी गई, लेकिन काफी देर तक विभाग का कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। वही डीएफओ अपूर्व दीक्षित का कहना है की टीम को मौके पर भेजा गया हैतेंदुए ने मोर को दबोचा वीडियो वायरलबिछिया। कतर्नियाघाट में तेंदुए की मौजूदगी आबादी की ओर लगातार देखी जा रही है। सिंचाई कालोनी गिरजापुरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तेंदुआ ने रविवार शाम को मोर का शिकार कर लिया। वायरल वीडियो को देखकर लोग दहशत में हैं।