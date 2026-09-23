{"_id":"6ab3c0d4adac15eec70a728d","slug":"video-school-bus-catches-fire-due-to-short-circuit-in-khekra-five-children-rescued-safely-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"बागपत: शॉर्ट सर्किट से स्कूल बस में लगी आग, पांच बच्चों को समय रहते सुरक्षित निकाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खेकड़ा के सुभानपुर गांव स्थित डीपीएस वर्ल्ड स्कूल की बस में बुधवार दोपहर अब्दुलपुर गांव के पास शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। बस में पांच बच्चे सवार थे। छात्र देवांश त्यागी के शोर मचाने पर चालक ने बस रोककर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। हादसे में सभी बच्चे सुरक्षित हैं।

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