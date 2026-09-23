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हादसा: बागपत में शॉर्ट सर्किट से स्कूल बस में लगी आग, भीतर सवार पांच बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला

Wed, 23 Sep 2026 04:32 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 23 Sep 2026 04:32 PM IST
सार

बागपत के खेकड़ा क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से स्कूल बस में आग लग गई। बस में सवार पांच बच्चों को चालक ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दमकल कर्मियों ने आग बुझाई।

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School Bus Catches Fire Due to Short Circuit in Baghpat, Five Children Safely Evacuated
आग बुझाता दमकलकर्मी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बागपत जनपद में खेकड़ा क्षेत्र के सुभानपुर गांव स्थित डीपीएस वर्ल्ड स्कूल की बस में बुधवार दोपहर शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। बस में उस समय पांच बच्चे सवार थे। छात्र के शोर मचाने पर चालक ने बस रोककर सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी।

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शॉर्ट सर्किट से अचानक लगी आग
सुभानपुर गांव स्थित डीपीएस वर्ल्ड स्कूल की बस बुधवार दोपहर छुट्टी के बाद बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। स्कूल से चलने के बाद बस अब्दुलपुर गांव के पास पहुंची। इसी दौरान अचानक शॉर्ट सर्किट से बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बस को अपनी चपेट में ले लिया और बस धू-धूकर जलने लगी। उस समय बस में पांच बच्चे सवार थे।
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छात्र के शोर मचाने पर बच्चों को उतारा
बस में आग लगने का पता चलते ही छात्र देवांश त्यागी ने शोर मचा दिया। चालक ने तुरंत बस रोक दी और सभी पांच बच्चों को नीचे उतारकर सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर दिया। समय रहते बच्चों को बस से बाहर निकाल लिए जाने के कारण बड़ा हादसा टल गया।

दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू
बस में आग लगने की सूचना मिलने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रयास कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। हादसे की जानकारी मिलने के बाद बच्चों के परिजन भी मौके पर पहुंचे और उन्हें अपने साथ घर ले गए।

स्कूल प्रबंधन ने बताया शॉर्ट सर्किट कारण
स्कूल के प्रबंधक राजकुमार त्यागी ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के कारण बस में आग लगी थी। समय रहते बस में सवार सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझा दी।

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