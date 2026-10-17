Baghpat: बड़ौत में छात्रों का हंगामा, बिजली कनेक्शन कटने और दीवार टूटने पर जाम, पुलिस से तीखी नोकझोंक

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बागपत के बड़ौत स्थित जनता वैदिक इंटर कॉलेज का बिजली कनेक्शन काटने और दीवार तोड़े जाने के विरोध में शनिवार को छात्रों ने बड़ौत-बुढ़ाना मार्ग पर जाम लगा दिया। छात्रों का कहना है कि बिजली नहीं होने से गर्मी में परेशानी हो रही है और टूटी दीवार से असामाजिक तत्व परिसर में घुसते हैं। उन्होंने बिजली कनेक्शन चालू कराने और दीवार की मरम्मत की मांग की। पुलिस ने छात्रों को समझाकर जाम खुलवाया।

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