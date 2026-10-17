मिल को अपना समझकर गन्ना दें किसान : उमेश मोदी

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-पूरा गन्ना भुगतान करने पर किसानों ने किया सम्मानफोटो संख्या 6संवाद न्यूज एजेंसीबड़ौत। मलकपुर चीनी मिल में शनिवार को किसानों की बैठक हुई। जहां मिल मालिक उमेश मोदी ने किसानों से मिल को अधिक मात्रा में गन्ना देने का आह्वान किया। उन्होंने इस बार की तरह आगे भी समय पर गन्ना भुगतान करने का भी आश्वासन दिया।किसानों ने मलकपुर मिल का पूरा गन्ना भुगतान होने पर मिल मालिक उमेश मोदी का सम्मान किया। उमेश मोदी ने कहा कि लोग पहले कहते थे कि मिल में चौधरी अजित सिंह का हिस्सा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने केवल किसानों की खुशहाली के लिए क्षेत्र में मिल लगवाया था। जिसका परिणाम देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का गन्ना बाहर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि मिल को अपना समझकर गन्ना दें, समय पर भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रयास है कि क्षेत्र में अन्य कारखाने लगाए जाएंगे, जिससे यहां की जमीन के रेट बढ़ेंगे तो यहां का विकास होगा।मलकपुर गन्ना विकास समिति के चेयरमैन अंकित वीर ने कहा कि मिल मालिक ने बकाया गन्ना भुगतान नए पेराई सत्र से पहले देने का वादा किया था, जिसे पूरा किया गया। उन्होंने किसानों की सुविधा के लिए मिल परिसर में हाल व कैंटीन बनवाने की मांग रखी। थांबा चौधरी यशपाल सिंह ने विलंब से हुए गन्ना भुगतान के ब्याज भुगतान की मांग उठाई। इस मौके पर बावली थांबा चौधरी जयपाल सिंह, मिल के यूनिट हेड विपिन चौधरी, रणवीर प्रधान, पूर्व प्रधान सुधीर, अमरपाल दांगी, सुरेश तोमर, रामकुमार आदि उपस्थित रहे।