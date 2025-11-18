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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 17 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Sat, 17 Oct 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 17 Oct 2026 02:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 17-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:44 AM, 17-Oct-2026

किसानों की अनदेखी प्रदेश सरकार को पड़ेगी भारी: अन्नु मलिक

Neglecting farmers will prove costly for the state government: Annu Malik और पढ़ें
01:43 AM, 17-Oct-2026

Baghpat News: युवती से छेड़छाड़ पर मामा-भांजे को चार साल की सजा

Uncle and nephew sentenced to four years for molesting a young woman और पढ़ें
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01:42 AM, 17-Oct-2026

Baghpat News: बारिश से 200 बीघा आलू, गोभी और 150 बीघा धान की फसल डूबी

Rain leaves 200 bighas of potato and cauliflower crops and 150 bighas of paddy submerged. और पढ़ें
01:41 AM, 17-Oct-2026

Bijnor News: बिलाई मिल से भुगतान नहीं मिलने पर डीएम की कोठी में गन्ना भरने का एलान

Announcement of filling sugarcane in DM's house due to non-payment from Bilai Mill
Announcement of filling sugarcane in DM's house due to non-payment from Bilai Mill और पढ़ें
01:41 AM, 17-Oct-2026

Baghpat News: चिकित्सक व भाकियू नेता आज से एक-दूसरे के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा

Doctors and BKU leaders to launch a campaign against each other starting today और पढ़ें
01:40 AM, 17-Oct-2026

Baghpat News: मतदेय स्थलों पर 17 और 24 तक चलेगा विशेष अभियान

A special campaign will be conducted at polling stations from the 17th to the 24th. और पढ़ें
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01:40 AM, 17-Oct-2026

अमित हत्याकांड: चीख दबाने के लिए तोड़ीं रविता और अमरदीप ने गर्दन की हड्डियां, फिर चारपाई के नीचे छोड़ा सांप

Amit murder case: Ravita and Amardeep broke the bones in his neck to stifle his screams, then left a snake
Meerut News: मेरठ के बहसूमा क्षेत्र के गांव अकबरपुर सादात में पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप ने अमित कश्यप की गला घोंटकर हत्या कर दी। कोर्ट ने शुक्रवार को रविता और अमरदीप को फांसी की सजा दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि कितनी बेरहमी से हत्या की गई थी।  और पढ़ें
01:39 AM, 17-Oct-2026

Baghpat News: गोशाला में डूबे दोनों भाइयों का बिनौली में हुआ अंतिम संस्कार

The two brothers who drowned in the cowshed were laid to rest in Binauli. और पढ़ें
01:39 AM, 17-Oct-2026

Bijnor News: बीमारी ठीक करने का झांसा देकर महिला से ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

Two men arrested for duping a woman on the pretext of curing her illness और पढ़ें
01:38 AM, 17-Oct-2026

Bijnor News: बिजनौर शहर में ई-रिक्शा के लिए लागू हुआ ट्रैफिक प्लान

Traffic plan implemented for e-rickshaws in Bijnor city और पढ़ें
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