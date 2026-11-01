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बागपत: खेड़ा इस्लामपुर में तीन लोगों को गोली मारने वाले दो आरोपी मुठभेड़ में पकड़े

Mohd Mustakim

Updated Sun, 01 Nov 2026 04:19 PM IST Updated Sun, 01 Nov 2026 04:19 PM IST

गांव खेड़ा इस्लामपुर में रास्ते से हटने के विवाद में संघर्ष हुआ था। दोनों पक्षों के 16 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने रविवार को मुठभेड़ में दो आरोपियों दिनेश उर्फ छोटू और मनवीर उर्फ मन्नू को गिरफ्तार कर लिया। बाकी की तलाश की जा रही है। ... और पढ़ें

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