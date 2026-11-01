बागपत: पुलिस मुठभेड़ में दस हजार का इनामी गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से हुआ घायल

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अपहरण और पॉक्सो के मामले में वांछित 10 हजार रुपये के इनामी आरोपी समीर को बड़ौत पुलिस ने रविवार को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। उसके कब्जे से .315 बोर का तमंचा, एक कारतूस बरामद हुआ है। सीओ अंशु जैन ने बताया कि समीर पुत्र खुर्शेद निवासी नई बस्ती बड़ौत के खिलाफ अपहरण, पॉक्सो और धर्मांतरण के मामले में मुकदमा दर्ज है।

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