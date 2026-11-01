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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 1 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Sun, 01 Nov 2026 04:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 01 Nov 2026 04:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 01-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

02:13 AM, 01-Nov-2026

Bijnor News: नशीली गोलियों की खरीद फरोख्त में एक और मेडिकल स्टोर संचालक पकड़ा

Another medical store operator caught for buying and selling narcotic pills और पढ़ें
02:12 AM, 01-Nov-2026

Bijnor News: दूर नहीं हुई प्लांट की खराबी, अब 15 नवंबर तक चालू होगा बाईपास

The plant's fault has not been resolved, now the bypass will be operational by November 15. और पढ़ें
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02:11 AM, 01-Nov-2026

Bijnor News: बरकातपुर मिल आज, 9 चीनी मिलें नवंबर के पहले पखवाड़े में चलेंगी

Barkatpur Mill today, 9 sugar mills will run in the first fortnight of November और पढ़ें
02:10 AM, 01-Nov-2026

Bijnor News: चावल मिल की मशीन खरीदने पर 3.19 करोड़ की धोखाधड़ी

3.19 crore fraud in the purchase of rice mill machinery और पढ़ें
02:10 AM, 01-Nov-2026

Bijnor News: भाजपा में टिकट के दावेदारों में सेवानिवृत्त आईएएस अफसर और डॉक्टर

Retired IAS officer and doctor among BJP ticket contenders और पढ़ें
02:08 AM, 01-Nov-2026

Bijnor News: करंट की चपेट में आकर सिपाही की मौत

Soldier dies after being electrocuted
Soldier dies after being electrocuted और पढ़ें
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02:07 AM, 01-Nov-2026

Bijnor News: अमानगढ़ में आज से जंगल सफारी, विधायक और कमिश्नर करेंगे शुभारंभ

MLA and Commissioner to inaugurate jungle safari in Amangarh from today और पढ़ें
02:05 AM, 01-Nov-2026

Bijnor News: हाईवे का चौड़ीकरण शुरू, दोनों ओर बिछेंगी इंटरलॉकिंग टाइल्स

Highway widening begins, interlocking tiles to be laid on both sides
Highway widening begins, interlocking tiles to be laid on both sides और पढ़ें
02:02 AM, 01-Nov-2026

गन्ने का भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करे सरकार : गजेंद्र सिंह टिकैत

Government should declare sugarcane price at Rs 800 per quintal: Gajendra Singh Tikai और पढ़ें
02:01 AM, 01-Nov-2026

Bijnor News: रेलवे के दीवार निर्माण करने से अवैध कब्जा धारकों में अफरातफरी

Railway wall construction creates panic among illegal occupants और पढ़ें
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