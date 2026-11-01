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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 1 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 01 Nov 2026 04:00 AM IST
Updated Sun, 01 Nov 2026 04:00 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 01-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
02:13 AM, 01-Nov-2026
Bijnor News: नशीली गोलियों की खरीद फरोख्त में एक और मेडिकल स्टोर संचालक पकड़ाAnother medical store operator caught for buying and selling narcotic pills और पढ़ें
02:12 AM, 01-Nov-2026
Bijnor News: दूर नहीं हुई प्लांट की खराबी, अब 15 नवंबर तक चालू होगा बाईपासThe plant's fault has not been resolved, now the bypass will be operational by November 15. और पढ़ें
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02:11 AM, 01-Nov-2026
Bijnor News: बरकातपुर मिल आज, 9 चीनी मिलें नवंबर के पहले पखवाड़े में चलेंगीBarkatpur Mill today, 9 sugar mills will run in the first fortnight of November और पढ़ें
02:10 AM, 01-Nov-2026
Bijnor News: चावल मिल की मशीन खरीदने पर 3.19 करोड़ की धोखाधड़ी3.19 crore fraud in the purchase of rice mill machinery और पढ़ें
02:10 AM, 01-Nov-2026
Bijnor News: भाजपा में टिकट के दावेदारों में सेवानिवृत्त आईएएस अफसर और डॉक्टरRetired IAS officer and doctor among BJP ticket contenders और पढ़ें
02:08 AM, 01-Nov-2026
Bijnor News: करंट की चपेट में आकर सिपाही की मौत
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02:07 AM, 01-Nov-2026
Bijnor News: अमानगढ़ में आज से जंगल सफारी, विधायक और कमिश्नर करेंगे शुभारंभMLA and Commissioner to inaugurate jungle safari in Amangarh from today और पढ़ें
02:05 AM, 01-Nov-2026
Bijnor News: हाईवे का चौड़ीकरण शुरू, दोनों ओर बिछेंगी इंटरलॉकिंग टाइल्स
02:02 AM, 01-Nov-2026
गन्ने का भाव 800 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करे सरकार : गजेंद्र सिंह टिकैतGovernment should declare sugarcane price at Rs 800 per quintal: Gajendra Singh Tikai और पढ़ें
02:01 AM, 01-Nov-2026