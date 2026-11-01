बागपत: बृजभूषण शरण सिंह बोले- कॉकरोच जनता पार्टी को मिल रही विदेशी फंडिंग

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सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज के मैदान में आयोजित क्षत्रिय स्वाभिमान महासम्मेलन में पहुंचे पूर्व सांसद एवं राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ठाकुर बृजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी और विपक्षी दलों पर तीखे बयान दिए। उन्होंने कहा कि यूजीसी न आया है और न आगे आएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉकरोच जनता पार्टी को विदेश से फंडिंग मिल रही है और उनके आंदोलन खुद के नहीं, बल्कि विदेशी फंडिंग से संचालित हो रहे हैं।

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