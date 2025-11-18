Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

Live

Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 8 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Sun, 08 Nov 2026 01:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:30 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 08-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

विज्ञापन
Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

12:56 AM, 08-Nov-2026

Baghpat News: दिवाली पर घर जाने की जल्दी, ट्रेनों और बसों में सीट के लिए जूझे यात्री

In their rush to get home for Diwali, passengers scramble for seats on trains and buses. और पढ़ें
12:54 AM, 08-Nov-2026

Baghpat News: चार माह से मनरेगा मजदूरों को नहीं मिली मजदूरी, फीकी रहेगी दिवाली

MGNREGA workers have not received wages for four months; Diwali will be a subdued affair. और पढ़ें
विज्ञापन
12:53 AM, 08-Nov-2026

Saharanpur News: बड़ौत के लेखपालों के समर्थन में आए जिलेभर लेखपाल, धरना दिया

Lekhpals from across the district came out in support of their counterparts in Baraut and staged a protest. और पढ़ें
12:51 AM, 08-Nov-2026

Saharanpur News: हेड कांस्टेबल का सिर फोड़ने वाला हिस्ट्रीशीटर अस्पताल में भर्ती

History-sheeter who split open head constable's head admitted to hospital और पढ़ें
12:50 AM, 08-Nov-2026

Bijnor News: दिवाली पर घर आए युवक की सड़क हादसे में मौत

Young man who returned home for Diwali dies in road accident और पढ़ें
12:50 AM, 08-Nov-2026

Baghpat News: क्लासिक ऊनी कोट और स्टेटमेंट जैकेट्स का बढ़ा क्रेज

Growing craze for classic wool coats and statement jackets और पढ़ें
विज्ञापन
विज्ञापन
12:50 AM, 08-Nov-2026

Bijnor News: नगीना-कोटद्वार मार्ग पर वाहन की टक्कर से मजदूर की मौत

Labourer killed after being hit by a vehicle on the Nagina-Kotdwar road और पढ़ें
12:49 AM, 08-Nov-2026

Baghpat News: दिवाली को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी रद्द, बेड रिजर्व रखे

Health workers' leave cancelled for Diwali; beds kept reserved. और पढ़ें
12:48 AM, 08-Nov-2026

Bijnor News: महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

Woman dies under suspicious circumstances और पढ़ें
12:48 AM, 08-Nov-2026

Bijnor News: विवाहिता की मौत में पति गिरफ्तार, देवर और ननद फरार

Husband arrested in connection with married woman's death; brother-in-law and sister-in-law absconding और पढ़ें
Load More
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed