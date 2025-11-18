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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 8 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:30 AM IST
Updated Sun, 08 Nov 2026 01:30 AM IST
खास बातें
उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 08-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।
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लाइव अपडेट
12:56 AM, 08-Nov-2026
Baghpat News: दिवाली पर घर जाने की जल्दी, ट्रेनों और बसों में सीट के लिए जूझे यात्रीIn their rush to get home for Diwali, passengers scramble for seats on trains and buses. और पढ़ें
12:54 AM, 08-Nov-2026
Baghpat News: चार माह से मनरेगा मजदूरों को नहीं मिली मजदूरी, फीकी रहेगी दिवालीMGNREGA workers have not received wages for four months; Diwali will be a subdued affair. और पढ़ें
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12:53 AM, 08-Nov-2026
Saharanpur News: बड़ौत के लेखपालों के समर्थन में आए जिलेभर लेखपाल, धरना दियाLekhpals from across the district came out in support of their counterparts in Baraut and staged a protest. और पढ़ें
12:51 AM, 08-Nov-2026
Saharanpur News: हेड कांस्टेबल का सिर फोड़ने वाला हिस्ट्रीशीटर अस्पताल में भर्तीHistory-sheeter who split open head constable's head admitted to hospital और पढ़ें
12:50 AM, 08-Nov-2026
Bijnor News: दिवाली पर घर आए युवक की सड़क हादसे में मौतYoung man who returned home for Diwali dies in road accident और पढ़ें
12:50 AM, 08-Nov-2026
Baghpat News: क्लासिक ऊनी कोट और स्टेटमेंट जैकेट्स का बढ़ा क्रेजGrowing craze for classic wool coats and statement jackets और पढ़ें
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12:50 AM, 08-Nov-2026
Bijnor News: नगीना-कोटद्वार मार्ग पर वाहन की टक्कर से मजदूर की मौतLabourer killed after being hit by a vehicle on the Nagina-Kotdwar road और पढ़ें
12:49 AM, 08-Nov-2026
Baghpat News: दिवाली को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टी रद्द, बेड रिजर्व रखेHealth workers' leave cancelled for Diwali; beds kept reserved. और पढ़ें
12:48 AM, 08-Nov-2026
Bijnor News: महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौतWoman dies under suspicious circumstances और पढ़ें
12:48 AM, 08-Nov-2026