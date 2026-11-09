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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 9 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Mon, 09 Nov 2026 09:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Mon, 09 Nov 2026 09:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 09-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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लाइव अपडेट

08:54 AM, 09-Nov-2026

यूपी में बड़ा सड़क हादसा: मुजफ्फरनगर में डिवाइडर से टकराकर पलटी कार, आग में जिंदा जल गए पांच लोग

road accident in UP Car overturns after hitting a divider in Muzaffarnagar five people burn to death
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। और पढ़ें
08:54 AM, 09-Nov-2026

Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 9 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। और पढ़ें
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