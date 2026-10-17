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VIDEO: रास्ते का काम रोकने का आरोप, ग्रामीणों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन

किशन चौबे

Updated Sat, 17 Oct 2026 05:03 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 05:03 PM IST







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आजमगढ़ में अईनिया गांव के ग्रामीणों ने करीब 30 मीटर सार्वजनिक रास्ते का निर्माण रोके जाने का आरोप लगाकर आजमगढ़ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने एडीएम प्रशासन को ज्ञापन देकर रास्ते का निर्माण पूरा कराने और काम में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। ... और पढ़ें

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