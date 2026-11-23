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शासन के निर्देश पर रविवार को पुलिस लाइन में ब्लैक आउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के निर्देशन में यह अभ्यास हुआ। इसका उद्देश्य हवाई हमले जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों की सुरक्षा और बचाव की तैयारियों का सजीव प्रदर्शन करना था।

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