{"_id":"6aaa64f648e46155570ad773","slug":"video-video-rama-mathara-naramanae-ka-satha-ayathhaya-ma-bugdhha-namacana-hasataya-ka-navasha-amatabha-bcacana-bnaega-20-kamara-ka-thharamashal-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में बढ़ा नामचीन हस्तियों का निवेश, अमिताभ बच्चन बनाएंगे 20 कमरों की धर्मशाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या में देश की नामचीन हस्तियों का जुड़ाव और निवेश भी बढ़ रहा है। इसी क्रम में फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन अपने पिता और प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन के नाम पर धर्मशाला बनाने की तैयारी में हैं। इसके लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण में मानचित्र स्वीकृति के लिए प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्तावित धर्मशाला में 20 से अधिक कमरों की सुविधा होगी। यहां अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और दूर-दराज से आने वाले लोगों के ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। धर्मशाला दशरथ पथ क्षेत्र में अमिताभ बच्चन की ओर से पहले खरीदी गई जमीन पर प्रस्तावित है। जमीन खरीदने की जानकारी पहले ही सामने आ चुकी है। अब मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू होने के बाद परियोजना के आगे बढ़ने की उम्मीद है। दशरथ पथ करीब 15 किलोमीटर लंबा है और लगभग 419 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है।

... और पढ़ें