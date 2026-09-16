यूपी: अयोध्या में 675 अभ्यर्थियों ने लगाई दौड़, तीन गश खाकर गिरे; तेज धूप के चलते बाकी की परीक्षा 22 सितंबर को

डाभासेमर स्टेडियम में चल रही होमगार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दूसरे दिन बुधवार को 675 अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई। तेज धूप और कड़ी शारीरिक परीक्षा के चलते दौड़ के दौरान तीन अभ्यर्थी गश खाकर गिर पड़े। तीनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 400 मीटर के ट्रैक पर 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करना अनिवार्य था। निर्धारित दूरी पूरी करने के लिए एक अभ्यर्थी को मैदान के करीब 12 चक्कर लगाने पड़े। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी सुबह चार बजे से ही स्टेडियम पहुंचने लगे थे। सुबह छह बजे से दौड़ शुरू कराई गई और अभ्यर्थियों को चार स्लॉट में दौड़ाया गया। पहले स्लॉट में 160 अभ्यर्थियों ने दौड़ लगाई। दौड़ की प्रक्रिया करीब 11 बजे तक चली।दौड़ से पहले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। इसके बाद उनके पैर में चिप लगाई गई और कैमरे के सामने चेस्ट नंबर समेत आवश्यक जानकारी दर्ज की गई। सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही अभ्यर्थियों को ट्रैक पर भेजा गया।पूरी दौड़ कैमरों की निगरानी में कराई गई। दौड़ में करीब 460 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे। तेज धूप को देखते हुए 675 अभ्यर्थियों की दौड़ के बाद शेष अभ्यर्थियों की दौड़ स्थगित कर दी गई। अब उन्हें 22 सितंबर को को अवसर दिया जाएगा। प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक संस्था की ओर से पूरी परीक्षा की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है।