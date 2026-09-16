अयोध्या : ट्रेन की चपेट में आने से 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच

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अयोध्या : बीकापुर रेलवे स्टेशन मलेथू कनक के समीप बुधवार को ट्रेन की चपेट में आने से करीब 65 वर्षीय देशराज निवासी सीताराम तिवारी का पुरवा, कोतवाली बीकापुर, जनपद अयोध्या की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली बीकापुर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी। पुलिस द्वारा मृतक की पहचान एवं घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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