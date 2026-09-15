VIDEO: परसावा महोला में बसपा की कैडर बैठक, 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आह्वान

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अयोध्या जिले के तारुन परसावा महोला में मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा गोसाईंगंज इकाई की एक दिवसीय कैडर बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने तथा 2027 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आह्वान किया गया। बैठक के मुख्य अतिथि मंडल प्रभारी प्रदीप भारती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सभी वर्गों के हितों के लिए काम करती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और गांव-गांव पहुंचकर पार्टी की नीतियों एवं विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने की अपील की। जिला पंचायत सदस्य हरिश्चंद्र निषाद ने बसपा सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मजबूत संगठन के बल पर 2027 में पार्टी को सत्ता में लाने का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। बैठक के दौरान दर्जनों लोगों ने बसपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर रवींद्र भारती, राम प्रकाश पाल, राम नेवल वर्मा, जय प्रकाश भारती समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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