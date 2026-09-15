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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Ayodhya: 16-year-old boy found hanging; dies.

अयोध्या: फंदे से लटका मिला 16 वर्षीय किशोर, मौत, परिवार में मचा कोहराम

Tue, 15 Sep 2026 05:18 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: Ishwar Ashish Bhartiya Updated Tue, 15 Sep 2026 05:18 PM IST
सार

मंगलवार सुबह करीब 10 बजे परिजनों ने उसे घर के अंदर फंदे से लटका देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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Ayodhya: 16-year-old boy found hanging; dies.
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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अयोध्या जनपद के रूदौली तहसील क्षेत्र में बाबा बाजार थाना क्षेत्र के कसारी गांव में मंगलवार सुबह 16 वर्षीय किशोर का शव घर के अंदर फंदे से लटका मिला। जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किशोर ने यह कदम क्यों उठाया, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है।

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कसारी गांव निवासी पुत्तन (16) पुत्र शिवम कक्षा नौ का छात्र था। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे परिजनों ने उसे घर के अंदर फंदे से लटका देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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बताया गया कि शिवम दो भाइयों में बड़ा था। उसके पिता करीब दो वर्षों से विदेश में रहकर नौकरी करते हैं। घर में उसकी मां और दोनों बेटे रहते थे। परिजनों के अनुसार शिवम परिवार में जिम्मेदार बेटे के रूप में रहता था।
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सीओ रुदौली अरविंद सोनकर ने बताया कि प्रथमदृष्टया मामला फांसी लगाने का प्रतीत हो रहा है। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की स्थिति स्पष्ट होगी। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

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