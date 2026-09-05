Video: अयोध्या में शिक्षकों को सम्मानित कर विधायक ने बढ़ाया हौसला

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अयोध्या के रुदौली में शिक्षक दिवस के अवसर पर शनिवार को रुदौली खंड विकास कार्यालय के सभागार में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में तहसील क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षा की अलख जगा रहे 100 शिक्षकों को विधायक रामचंद्र यादव ने प्रशस्ति पत्र, डायरी और माला पहनाकर सम्मानित किया। सम्मान पाकर शिक्षकों के चेहरे पर खुशी नजर आई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि शिक्षक केवल विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि उनके व्यक्तित्व निर्माण और भविष्य को दिशा देने का कार्य भी करते हैं। समाज में शिक्षा और संस्कारों के प्रसार में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक के मार्गदर्शन से विद्यार्थी अपने जीवन में सफलता हासिल करने के साथ ही जिम्मेदार नागरिक भी बनता है। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में शिक्षकों की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। नई पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के साथ उन्हें संस्कार, अनुशासन और सामाजिक दायित्वों के प्रति जागरूक करना भी आवश्यक है। शिक्षकों के योगदान का सम्मान करना समाज का दायित्व है। समारोह में शिक्षकों को सम्मानित करते हुए विधायक ने कहा कि शिक्षक दिवस शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने सभी सम्मानित शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में इसी तरह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया।इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी अखिलेश गुप्ता, नीलमणि त्रिपाठी, श्रीप्रकाश पाठक समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में शिक्षकों के सम्मान के साथ शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की गई। डॉ. राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस देश के पूर्व राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, दार्शनिक और विद्वान डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन देशभर में शिक्षकों के योगदान को याद करते हुए उन्हें सम्मानित किया जाता है। रुदौली में आयोजित समारोह भी इसी क्रम में शिक्षकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का माध्यम बना।

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