अयोध्या: बंगलुरू की कलाकारों ने की प्रभु श्रीराम की नृत्योपासना

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अयोध्या: 5 सितम्बर। श्रीराम जन्मभूमि मन्दिर की यज्ञशाला में आज सायंकाल बेला में बंगलुरू से आई कलाकारों ने मनोहारी नृत्य से प्रभु श्रीराम की आराधना की। तीर्थ क्षेत्र की ओर से ऐसे आयोजनों के प्रभारी शैलेन्द्र शुक्ल ने बताया कि डा.सुमित्रा के नेतृत्व में पधारी छह नृत्य कलाकारों ने नृत्योपासना के उपरांत मंदिर परिसर स्थित सभी देवी देवताओं का दर्शन पूजन किया।

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