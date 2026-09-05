अयोध्या: भजनों से जोड़ रहे हैं नई पीढ़ी

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अयोध्या: अयोध्या धाम निवासी 70 वर्षीय अरुण कुमार मिश्रा पिछले 25 वर्षों से मुफ्त में बच्चों को ढोलक-मंजीरा और भजन सिखा रहे हैं। आधुनिकता के दौर में जब पैसा देकर युवा क्लासिक की ओर भाग रहे हैं, तब संगीत के गुरु बच्चों को लोक संस्कृति से जोड़ रहे हैं। उनके सिखाए बच्चे अब संगीत अध्यापक है और कई बड़े कीर्तन मंडलियों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। उनके शिष्यों की संख्या हर वर्ष 100 से अधिक होती है।

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