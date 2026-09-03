VIDEO: अश्वनीपुरम में धंसी सड़क, स्थानीय लोग परेशान, गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवाल

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अयोध्या। शहर के अश्वनीपुरम इलाके में सड़क धंसने से स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक सड़क का निर्माण हुए अभी एक वर्ष ही हुआ है, लेकिन कई स्थानों पर सड़क धंसने लगी है। बृहस्पतिवार को सुबह ट्रक के कारण पुनः सड़क धंस गई। इससे हादसे की आशंका भी बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता को लेकर पहले भी सवाल उठे थे।

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