Ayodhya News: आठ आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 18 सितंबर तक बढ़ी

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आरोपी 26 जून से जेल में बंद हैं। उन्हें 25 जून को गिरफ्तार किया गया था। यह मामला राम मंदिर चढ़ावा धनराशि की चोरी से संबंधित है। आरोपियों में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, सुभाष श्रीवास्तव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पाण्डेय और रमाशंकर मिश्रा शामिल हैं। उन्हें पहली बार 26 जून को रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह के सामने पेश किया गया था। 29 जून को विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने 13 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा मंजूर की थी।13 जुलाई को अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा 27 जुलाई तक बढ़ाई थी। इसके बाद 10 अगस्त और फिर 22 अगस्त तक रिमांड मिली। पिछली बार उन्हें पांच सितंबर तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने का आदेश दिया गया था। अब यह अवधि 18 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।