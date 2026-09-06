Ayodhya News: 18 सितंबर को आशा भगवान बक्श सिंह महाविद्यालय में लगेगा रोजगार मेला

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अयोध्या। पूरा बाजार स्थित आशा भगवान बक्श सिंह महाविद्यालय में 18 सितंबर को रोजगार मेला लगेगा। सहायक निदेशक देवव्रत कुमार ने बताया कि मिशन रोजगार के तहत आयोजन होगा। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से आयोजित मेले में 70 से अधिक निजी कंपनियां चार हजार से अधिक रिक्तियों के लिए साक्षात्कार लेंगी। इसमें 18 से 40 वर्ष आयु के हाईस्कूल, इंटर, स्नातक, डिप्लोमा और आईटीआई पास युवा शामिल हो सकते हैं। सहायक निदेशक ने बताया कि दिसंबर तक हर विधानसभा क्षेत्र में मेले लगाए जाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण कर मेले में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए शैक्षिक प्रमाणपत्र, पहचान पत्र और बायोडाटा लाना होगा।

