Ayodhya News: जन्माष्टमी पर इस बार मथुरा नहीं गए महंत नृत्य गोपाल दास

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महंत नृत्य गोपाल दास महाराज वर्षों से जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा पहुंचकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि में भगवान श्रीकृष्ण का अभिषेक, पूजन और जन्मोत्सव में सहभागिता करते रहे हैं। इस बार स्वास्थ्य कारणों से उनका मथुरा नहीं पहुंच पाना भक्तों के लिए भी चर्चा का विषय रहा। उनके मीडिया सलाहकार शरद शर्मा ने शुक्रवार को महाराज की ओर से हस्ताक्षरित पत्र प्रेस और कृष्ण भक्तों के लिए जारी किया। इसमें महाराज ने मथुरा नहीं पहुंच पाने पर अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए भक्तों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं।शरद शर्मा ने बताया कि महंत नृत्य गोपाल दास श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष होने के नाते लंबे समय से जन्माष्टमी के आयोजन में सक्रिय रूप से शामिल होते रहे हैं। कोरोना महामारी के भीषण दौर में भी उन्होंने जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण का अभिषेक-पूजन और देर रात तक जागरण किया था। इस बार स्वास्थ्य कारणों से मथुरा नहीं पहुंच पाने का उन्हें दुख है।