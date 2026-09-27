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VIDEO: 31 को मिले कृत्रिम अंग, उपकरण व 48 को चश्मे

Sun, 27 Sep 2026 06:14 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Sun, 27 Sep 2026 06:14 PM IST
VIDEO: 31 को मिले कृत्रिम अंग, उपकरण व 48 को चश्मे
अशोक सिंहल फाउण्डेशन द्वारा आयोजित निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण शिविर के पहले दिन 31 लाभार्थियों को कृत्रिम अंग व आवश्य उपकरण दिए गए। कुल 48 लोगों को चश्मे वितरित किए गए। पहले दिन के शिविर में 12 को कृत्रिम अंग, 12 को कैलिपर, 4 को हाथ व तीन को बैसाखियों का वितरण किया गया। नेत्र परीक्षण कराने वाले कुल 55 लोगों में से 48 को चश्मे वितरित किए गए।
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