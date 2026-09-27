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VIDEO: 70 घंटे से बिजली गुल, पानी के लिए भी तरसे दर्शननगर फीडर के लोग

Sun, 27 Sep 2026 05:24 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Sun, 27 Sep 2026 05:24 PM IST
VIDEO: 70 घंटे से बिजली गुल, पानी के लिए भी तरसे दर्शननगर फीडर के लोग
दर्शननगर फीडर से जुड़े इलाकों में करीब 70 घंटे से बिजली गुल है। लंबी कटौती से घरों की टंकियां खाली हो गई हैं और पीने के पानी तक का संकट खड़ा हो गया है। मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, इन्वर्टर जवाब दे चुके हैं और कई घरों में मोमबत्ती के सहारे लोग रातें काट रहे हैं।रास्ते भी कीचड़ से सनी हुई है । एसएसपी आवास के पास पांच घंटे बंद रही बिजली एसएसपी आवास के पास तार गिरने से करीब पांच घंटे बिजली गुल रही। कुर्मी टोला में तार के साथ नीम की डाल गिरने से भी कई घंटे आपूर्ति बाधित रही। इस दौरान ट्रिपिंग की समस्या भी बनी रही।
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