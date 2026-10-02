राम मंदिर में तैनात कर्मियों की आठ घंटे तक मोबाइल से नहीं, सेवा केंद्र से घर पर होगी बात

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अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात करीब 440 निजी सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी के आठ घंटे मोबाइल फोन से दूरी रहेगी। ड्यूटी शुरू होने से पहले मोबाइल जमा होगा और शिफ्ट पूरी होने के बाद ही वापस मिलेगा। परिवार में किसी आपात स्थिति में संपर्क के लिए कर्मियों ने परिजनों को यात्री सेवा केंद्र का आधिकारिक नंबर दिया है। परिजन इस नंबर पर सूचना देकर संबंधित सुरक्षाकर्मी तक संदेश पहुंचा सकेंगे। राम मंदिर के नए सीईओ जितेंद्र मिश्र ने यह व्यवस्था लागू की है। मंदिर परिसर में एसआईएस के करीब 350 और बीपीआईएस के करीब 90 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। दर्शन मार्ग समेत अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर आठ-आठ घंटे की शिफ्ट लगती है। सुरक्षाकर्मियों की फेस रीडिंग से हाजिरी दर्ज हो रही है। इससे ड्यूटी पर समय से पहुंचने और पूरी शिफ्ट तैनात रहने की निगरानी की जा रही है। सीईओ ने मंदिर में तैनात कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के साथ सत्यापन और पुलिस वेरीफिकेशन भी शुरू कराया है। ड्यूटी के दौरान मोबाइल में व्यस्त रहने, श्रद्धालुओं की मदद नहीं करने और खराब व्यवहार की शिकायतें मिली थीं। सुरक्षा प्वाइंट पर तैनात कर्मियों को आसपास की गतिविधियों पर लगातार नजर रखनी होती है। शिकायतों के बाद नई व्यवस्था लागू की गई है।

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