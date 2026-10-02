अयोध्या में सीईसी के इस्तीफे की मांग को सपा चलाएगी लोकतंत्र बचाओ आंदोलन

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अयोध्या में समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सात दिन के लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का एलान किया है। जिलाध्यक्ष जय सिंह राणा, महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी गब्बर खान ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने इसे मतदान के अधिकार का उल्लंघन बताया। आंदोलन के तहत विधानसभा स्तर पर बैठकें, जिला मुख्यालय पर मार्च और गांधी प्रतिमा पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

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