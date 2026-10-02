मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी पर कांग्रेस ने अयोध्या में आंदोलन का किया एलान

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अयोध्या में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन का एलान किया है। जिलाध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने ईवीएम और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का भी आरोप लगाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ गांधी प्रतिमा पर धरना-प्रदर्शन और पुतला दहन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने की बात कही।

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