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मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी पर कांग्रेस ने अयोध्या में आंदोलन का किया एलान

Fri, 02 Oct 2026 06:22 PM IST
Bhupendra Singh
Bhupendra Singh Bhupendra Singh
Updated Fri, 02 Oct 2026 06:22 PM IST
मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी पर कांग्रेस ने अयोध्या में आंदोलन का किया एलान
अयोध्या में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन का एलान किया है। जिलाध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने ईवीएम और मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का भी आरोप लगाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ गांधी प्रतिमा पर धरना-प्रदर्शन और पुतला दहन किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने की बात कही।
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