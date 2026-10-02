अयोध्या में टीबीसीए और जिला विद्यालय क्रीड़ा समिति के बीच होगा फाइनल

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अयोध्या में जीजीआईसी मैदान में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता में टीबीसीए अयोध्या और जिला विद्यालय क्रीड़ा समिति की टीमों ने फाइनल में जगह बनाई। पहले सेमीफाइनल में टीबीसीए ने अयोध्या स्टार को हराया, जबकि दूसरे मुकाबले में जिला विद्यालय क्रीड़ा समिति ने पानी संस्थान तारुन को शिकस्त दी। प्रतियोगिता का फाइनल शनिवार को दोनों टीमों के बीच खेला जाएगा। विजेता टीम को समापन पर पुरस्कृत किया जाएगा। इस दौरान कोच रामेंद्र सिंह, पुष्पा यादव, माला यादव समेत अन्य मौजूद रहे।

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