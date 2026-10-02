अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की यज्ञशाला में भागवत कथा का आयोजन

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अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की यज्ञशाला में पुरन प्रजन्या उत्तराधि मठ द्वारा आयोजित भागवत कथा कर्नाटक के अनिरुद्धजी महाराज के मुखारबिंद से 66 मातृशक्तियों की उपस्थिति में हुई। तीर्थ क्षेत्र की ओर से आयोजन प्रभारी शैलेन्द्र शुक्ल के अनुसार चार घंटे की कथा के उपरांत सभी ने भगवान श्रीराम और मंदिर परिसर में प्रतिष्ठित समस्त देवी देवताओं का दर्शन पूजन किया।

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