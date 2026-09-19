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कम समय में तैयार होगी मालवीय मनीला धान की फसल, अयोध्या में कराया गया परीक्षण

Bhupendra Singh

Updated Sat, 19 Sep 2026 05:23 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 05:23 PM IST







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अयोध्या में कृषि विज्ञान केंद्र, मसौधा में मालवीय मनीला धान का प्रक्षेत्र परीक्षण कराया गया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. बीपी शाही और वैज्ञानिक डॉ. राम गोपाल ने मयाबाजार के सरैया गांव में किसान के खेत का भ्रमण कर तकनीकी जानकारी दी। यह किस्म 105-120 दिनों में तैयार होती है और कम सिंचाई में भी अच्छी पैदावार देती है। ... और पढ़ें

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