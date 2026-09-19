अयोध्या: स्कूली वैन ने दो साल के मासूम को कुचला, पहिए में फंसकर 50 मीटर तक घिसटा बालक; इकलौता बेटा था

यूपी के अयोध्या में शनिवार सुबह दो बहनों को स्कूल ले जाने के लिए घर के बाहर रुकी स्कूली वैन परिवार के इकलौते चिराग की जिंदगी छीन ले गई। बहनों के पीछे घर से निकला दो वर्षीय अयांश वैन के नीचे आ गया। चालक ने वाहन रोकने के बजाय उसे करीब 50 मीटर तक घसीट दिया। गंभीर रूप से घायल मासूम को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से घर में मातम पसरा है।

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