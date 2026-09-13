{"_id":"6aa695b1bea204bae2000572","slug":"video-kabdada-ma-ayathhaya-ka-mathhava-saravathaya-rajakaya-itara-kalja-oura-carabjara-vajata-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"कबड्डी में अयोध्या के माधव सर्वोदय, राजकीय इंटर कॉलेज और चौरेबाजार विजेता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या में आर्य कन्या इंटर कॉलेज में जिला स्तरीय विद्यालयी कबड्डी प्रतियोगिता हुई। अंडर-19 वर्ग के फाइनल में माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज ने एसएसवी इंटर कॉलेज को पांच अंकों से हराकर खिताब जीता। अंडर-17 के फाइनल में राजकीय इंटर कॉलेज ने जनसमाज इंटर कॉलेज, दिगंबरपुर को 12 अंकों से हराया। अंडर-14 में पूर्व माध्यमिक विद्यालय चौरेबाजार ने माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज को 20 अंकों से शिकस्त दी। प्रशिक्षक लाल शुक्ला ने बताया कि चयनित खिलाड़ी 18 और 19 सितंबर को अंबेडकरनगर में होने वाली मंडलीय प्रतियोगिता में अयोध्या का प्रतिनिधित्व करेंगे।

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