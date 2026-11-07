{"_id":"6aeec53452ef837394022dec","slug":"video-deepotsav-begins-in-ayodhya-with-tableaux-crowds-throng-streets-2026-11-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या में झांकियों के साथ शुरू हुआ दीपोत्सव, सड़कों पर उमड़ी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव का आगाज हो गया। साकेत महाविद्यालय से पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्सवी माहौल में विभिन्न राज्यों से आए कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का मन मोह रहे हैं। सूचना विभाग की ओर से 14 और संस्कृति विभाग की ओर से सात झांकियां निकाली जा रही हैं। झांकियों को देखने के लिए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की भीड़ सड़कों पर जुट गई। जय श्रीराम के उद्घोष से वातावरण राममय हो उठा।

... और पढ़ें