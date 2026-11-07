अयोध्या: दुल्हन की तरह सजी रामनगरी, फूलों से सजे स्वागत द्वार बने आकर्षण

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अयोध्या: दीपोत्सव पर रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शहर के प्रमुख मार्गों और प्रवेश द्वारों को आकर्षक सजावट से संवारा गया है। कहीं रंग-बिरंगे फूलों से सजे द्वार तो कहीं मनमोहक सजावट लोगों का ध्यान खींच रही है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से फूलों से लिखा आपका हार्दिक स्वागत है संदेश भी आकर्षण का केंद्र बना है। श्रद्धालु इन सजावटों के साथ सेल्फी और तस्वीरें लेकर यादें संजो रहे हैं।

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