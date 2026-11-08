यूपी: अयोध्या में दिवाली पर भव्य उत्सव, राम मंदिर जगमगाया, श्रद्धालुओं की भीड़; सरयू पर आरती भी हुई

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दिवाली की शाम सरयू घाट पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस आरती में शामिल हुए। घाट पर दीपों की रोशनी से अद्भुत नजारा देखने को मिला। भक्तों ने सरयू नदी में दीप प्रवाहित कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की।पूरा वातावरण जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। शाम होते ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर को भी जगमगाती रोशनी से सजाया गया। मंदिर परिसर में की गई विशेष विद्युत सज्जा मनमोहक लग रही थी। यह सजावट दिवाली के उत्सव को और भी भव्य बना रही थी। मंदिर के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।