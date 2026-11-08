यूपी: अयोध्या में दिवाली पर भव्य उत्सव, राम मंदिर जगमगाया, श्रद्धालुओं की भीड़; सरयू पर आरती भी हुई
आईएएनएस, अयोध्या Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 08 Nov 2026 07:56 PM IST
सार
अयोध्या के सरयू घाट पर दिवाली की शाम भव्य आरती का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस आरती में शामिल हुए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर को भी जगमगाती रोशनी से सजाया गया।
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विस्तार
दिवाली के पावन अवसर पर अयोध्या नगरी भक्ति और उत्साह में डूबी है। शहर के प्रमुख स्थलों पर विशेष सजावट की गई थी। श्रद्धालुओं ने इस दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया।
दिवाली की शाम सरयू घाट पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस आरती में शामिल हुए। घाट पर दीपों की रोशनी से अद्भुत नजारा देखने को मिला। भक्तों ने सरयू नदी में दीप प्रवाहित कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की।
पूरा वातावरण जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। शाम होते ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर को भी जगमगाती रोशनी से सजाया गया। मंदिर परिसर में की गई विशेष विद्युत सज्जा मनमोहक लग रही थी। यह सजावट दिवाली के उत्सव को और भी भव्य बना रही थी। मंदिर के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।
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दिवाली की शाम सरयू घाट पर भव्य आरती का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस आरती में शामिल हुए। घाट पर दीपों की रोशनी से अद्भुत नजारा देखने को मिला। भक्तों ने सरयू नदी में दीप प्रवाहित कर अपनी श्रद्धा व्यक्त की।
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पूरा वातावरण जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। शाम होते ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर को भी जगमगाती रोशनी से सजाया गया। मंदिर परिसर में की गई विशेष विद्युत सज्जा मनमोहक लग रही थी। यह सजावट दिवाली के उत्सव को और भी भव्य बना रही थी। मंदिर के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।
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भक्तिमय वातावरण
दिवाली के अवसर पर अयोध्या में एक विशेष भक्तिमय वातावरण छा गया था। शहर के हर कोने में उत्साह और उमंग का संचार था। स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूर-दराज से आए श्रद्धालु भी मौजूद थे।
दिवाली के अवसर पर अयोध्या में एक विशेष भक्तिमय वातावरण छा गया था। शहर के हर कोने में उत्साह और उमंग का संचार था। स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूर-दराज से आए श्रद्धालु भी मौजूद थे।
विशेष तैयारियां और सुरक्षा
उत्सव को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की थीं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद रखी गई थी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। पुलिस और स्वयंसेवक भीड़ को नियंत्रित करने में लगे थे। पूरे शहर में शांतिपूर्ण तरीके से दिवाली का पर्व मनाया गया।
उत्सव को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की थीं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद रखी गई थी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। पुलिस और स्वयंसेवक भीड़ को नियंत्रित करने में लगे थे। पूरे शहर में शांतिपूर्ण तरीके से दिवाली का पर्व मनाया गया।