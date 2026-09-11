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अयोध्या में रामपथ पर सड़क किनारे की दुकानों को किया गया ध्वस्त

Bhupendra Singh

Updated Fri, 11 Sep 2026 08:52 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 08:52 PM IST







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अयोध्या में रामपथ स्थित सीतापुर आई अस्पताल तिराहे पर रोड किनारे बनी दुकानों को सिटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। ... और पढ़ें

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