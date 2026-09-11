फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   scene of Shri Ram exile journey will come to life in Gallery No. 17 in Ayodhya

अयोध्या: गैलरी नंबर 17 में जीवंत होगा श्रीराम वनगमन का दृश्य, थ्री डी-फाइव डी तकनीक से होगा अद्भुत अनुभव

Fri, 11 Sep 2026 09:07 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: Bhupendra Singh Updated Fri, 11 Sep 2026 09:07 PM IST
सार

रामनगरी में गैलरी नंबर 17 में श्रीराम वनगमन का दृश्य जीवंत होगा। थ्री डी-फाइव डी तकनीक से अद्भुत अनुभव मिलेगा। रामकथा संग्रहालय में 20 गैलरियां बन रही हैं। आगे पढ़ें पूरी खबर...

विज्ञापन
scene of Shri Ram exile journey will come to life in Gallery No. 17 in Ayodhya
रामकथा संग्रहालय। (फाइल) - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अयोध्या स्थित रामकथा संग्रहालय में रामायण के प्रसंग अब केवल चित्रों और विवरणों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आधुनिक तकनीक के माध्यम से श्रद्धालुओं को उनके जीवंत अनुभव कराने की तैयारी है। संग्रहालय की गैलरी नंबर 17 में श्रीराम के वनगमन के प्रसंग को विशेष रूप से विकसित किया जा रहा है। इसमें भगवान श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के वनगमन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों को ध्वनि, प्रकाश और आधुनिक विजुअल तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा।

विज्ञापन


श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहल पर वनगमन गैलरी की पटकथा में भी बदलाव किया जा रहा है। ट्रस्ट के सुझाव पर इसकी नई रूपरेखा तैयार की गई है। उद्देश्य है कि गैलरी में प्रवेश करने वाला श्रद्धालु केवल प्रसंगों को देखे नहीं, बल्कि उसे रामायण काल के वातावरण की अनुभूति भी हो।

विज्ञापन

थ्री डी और फाइव डी तकनीक से दिखाने की तैयारी

संग्रहालय के निदेशक डॉ. संजीव सिंह ने बताया कि केवट का श्रीराम को गंगा पार कराने का प्रसंग थ्री डी और फाइव डी तकनीक से दिखाने की तैयारी है। गंगा तट का वातावरण, नाव, जल की लहरें और पात्रों की गतिविधियों को तकनीकी प्रभावों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। इससे श्रद्धालुओं को ऐसा अनुभव कराने का प्रयास होगा, जैसे वे स्वयं उस प्रसंग के साक्षी हों।

विज्ञापन
विज्ञापन


नई पटकथा में श्रीराम के वनवास के दौरान ऋषि-मुनियों से हुई मुलाकातों को भी प्रमुखता दी जा रही है। भगीरथ आश्रम, महर्षि वाल्मीकि और अगस्त्य ऋषि से श्रीराम की भेंट और संवाद को ऑडियो-विजुअल माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। जंगल का परिवेश, पेड़ों की छाया, प्राकृतिक ध्वनियां और ऋषि-मुनियों की वाणी के संयोजन से वनगमन प्रसंग को भावनात्मक रूप देने की तैयारी है।

शास्त्रीय ग्रंथों का संदर्भ लिया गया है

डॉ. संजीव सिंह के अनुसार, रामकथा संग्रहालय में कुल 20 गैलरियां तैयार की जा रही हैं। चार गैलरियां पहले से बनी हैं, जबकि शेष 16 गैलरियों की पटकथा तैयार हो चुकी है। पटकथा तैयार करने में वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और आनंद रामायण जैसे शास्त्रीय ग्रंथों का संदर्भ लिया गया है। संग्रहालय का सिविल कार्य पूरा हो चुका है और अब गैलरियों में तकनीकी कार्य चल रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed