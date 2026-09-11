अयोध्या: डेंगू से पिता की अंतिम सांस और बेटे के जन्म की पहली किलकारी, एक ही दिन हुआ ऐसा संयोग

अयोध्या के तारुन क्षेत्र में आगागंज बाजार के युवा व्यवसायी मनीष कसौधन का बृहस्पतिवार को डेंगू से निधन हो गया। उसी दिन उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ। इससे परिवार में शोक और खुशी का अजब संयोग देखने को मिला।

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बताया गया कि मनीष कसौधन सूरत में रहते थे। आगागंज बाजार स्थित श्रीराम जानकी मंदिर के उपाध्यक्ष भी थे। करीब एक सप्ताह पहले उन्हें तेज बुखार आया था। सूरत के एक निजी अस्पताल में जांच के बाद डेंगू की पुष्टि हुई। बृहस्पतिवार को इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।शुक्रवार को सूरत में ही गमगीन माहौल में मनीष का अंतिम संस्कार किया गया। उनको पहले से दो बेटियां जया (10) और जान्हवी (08) हैं। जिस दिन पिता ने अंतिम सांस ली, उसी दिन उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। घर में एक तरफ मौत का मातम पसरा है, तो दूसरी तरफ नवजात के आने की चर्चा है।