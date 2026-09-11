प्रयागराज  : आज से झूंसी, सहसों के रास्ते चलेंगी लखनऊ-अयोध्या रूट की बसें, एक माह के लिए लागू हुई व्यवस्था

चौक में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कमेटी गठित



मंडलायुक्त ने पार्किंग व्यवस्था को प्रभावी बनाने के साथ अवैध पार्किंग एवं अतिक्रमण पर कार्रवाई के निर्देश दिए। निरंजन चौराहे से घंटाघर तक मार्ग पर अवैध पार्किंग व अतिक्रमण से उत्पन्न यातायात दबाव को देखते हुए नगर निगम, ट्रैफिक विभाग एवं व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों की समिति गठित कर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।



एमजी रोड के फुटपाथ का होगा पुनर्विकास



मंडलायुक्त ने पीडीए के कंसल्टेंट के माध्यम से एमजी रोड के फुटपाथ के नए डिजाइन पर प्रस्तुतीकरण तैयार करने के निर्देश दिए। फुटपाथ के पुनर्विकास के साथ तारों को चरणबद्ध रूप से अंडरग्राउंड किए जाने, अवैध बैनर हटाने एवं डिफेसमेंट समाप्त करने के निर्देश दिए गए। एमजी रोड को जीरो टॉलरेंस रोड के रूप में विकसित करने और एमजी रोड पर प्रभावी स्वच्छता एवं वेस्ट मैनेजमेंट के लिए गीले व सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन की व्यवस्था करने को कहा। इसके तहत प्रत्येक 100 मीटर पर डस्टबिन एवं सफाई कर्मी तैनात किए जाएंगे। वहीं, मंडलायुक्त ने शहर की सड़कों एवं सार्वजनिक स्थानों पर वाहनों में शराब का सेवन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए।