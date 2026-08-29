औरैया में बेला-कानपुर मार्ग पर हादसा, डीसीएम की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

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बेला थाना क्षेत्र के गांव मल्होसी निवासी 19 वर्षीय अमित कुमार की शुक्रवार रात करीब 11 बजे बेला-कानपुर मार्ग पर पिपरौली शिव गांव के पास डीसीएम की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाइक के नंबर से युवक की पहचान कर परिजनों को सूचना दी और शव को मोर्चरी भिजवाया। शनिवार सुबह पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में ले लिया है।

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