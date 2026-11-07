जेल निर्माण के विरोध में कलक्ट्रेट पहुंचे रसूलपुर गुर्जर के ग्रामीण

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अमरोहा के रसूलपुर गुर्जर गांव में जेल निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जेल निर्माण को लेकर अपनी नाराजगी जताई और विरोध दर्ज कराया। उन्होंने प्रशासन से निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं और आपत्तियों को अधिकारियों के सामने रखा।

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