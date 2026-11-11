Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Amroha News ›   Women protest to get liquor shop removed; engage in vandalism and assault on salesmen

Amroha News: शराब दुकान हटवाने के लिए महिलाओं का हंगामा, तोड़फोड़, सेल्समैनों से मारपीट

Wed, 11 Nov 2026 01:44 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:44 AM IST
विज्ञापन
Women protest to get liquor shop removed; engage in vandalism and assault on salesmen
गजरौला(अमरोहा)। बिजौरा और कुदैना चक की महिलाओं ने गांव में शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर हंगामा किया। महिलाओं ने शराब की पेटियां बाहर फेंक दीं और दुकान में तोड़फोड़ कर दो सेल्समैन के साथ मारपीट की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को समझाकर शांत किया। दोनों सेल्समैन का मेडिकल कराया गया। दुकान मैनेजर ने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर दी है।
विज्ञापन

मंगलवार सुबह गांव की महिलाएं एकत्र होकर शराब के ठेके पर पहुंचीं। उन्होंने शराब की पेटियां बाहर फेंकने के साथ दुकान में तोड़फोड़ की और सेल्समैन अतुल कुमार व रविंद्र के साथ मारपीट की, जिससे दोनों चोटिल हो गए।
विज्ञापन

महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए कहा कि गांव में शराब का ठेका खुलने के बाद विवाद बढ़ गए हैं। अधिकांश लोग शराब के आदी हो गए हैं और नशे में घरों में महिलाओं से मारपीट करते हैं। गांव में सुख-शांति बनाए रखने के लिए ठेका हटाया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन

हंगामे की सूचना पर ब्रजघाट चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को समझाकर शांत किया। दुकान के मैनेजर समरपाल सिंह ने आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी। इंस्पेक्टर पंकज तोमर ने बताया कि तहरीर मिल गई है। जांच के बाद रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed